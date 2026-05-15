Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Актер Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» за свою первую режиссерскую работу
Carlos Barria/Reuters

Американский актер Джон Траволта был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Траволта приехал на фестиваль, чтобы представить свою первую режиссерскую работу «Пропеллер: Ночной рейс в один конец»

«Сегодня вечером Джон Траволта еще больше вошел в историю, получив почетную «Золотую пальмовую ветвь»», — говорится в сообщении.

Каннский кинофестиваль в 79-й раз открылся 12 мая во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая. За главную награду поборются более 20 картин.

До этого сообщалось, что новый зомби-хоррор «Колония» от режиссера «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан: Полуостров» Ен Сан Хо выйдет в российский прокат. Мировая премьера фильма состоится на 79-ом Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». На широком экране в России «Колонию» можно будет увидеть с 28 мая, спецпоказы начнутся 21 мая.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще смотреть кино о карьере после «Дьявол носит Prada 2».

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!