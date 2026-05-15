Актер Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Американский актер Джон Траволта был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Траволта приехал на фестиваль, чтобы представить свою первую режиссерскую работу «Пропеллер: Ночной рейс в один конец»
«Сегодня вечером Джон Траволта еще больше вошел в историю, получив почетную «Золотую пальмовую ветвь»», — говорится в сообщении.
Каннский кинофестиваль в 79-й раз открылся 12 мая во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая. За главную награду поборются более 20 картин.
