Звезда «Американского пирога» развелся с женой после экстремального похудения

Ron Adar/Global Look Press

Звезда «Американского пирога» Джейсон Биггс развелся с женой Дженни Моллен после почти 20 лет брака. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам осведомленных источников, на разрыв повлияли карьерный рост и экстремальное похудение Биггса, которое придало актеру уверенности в себе.

«Джейсон определенно изменился с тех пор, как начал худеть. Он сильно сбросил вес, и это определенно помогло повысить его самооценку», — говорит один из источников.

Также недавно 48-летний актер дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Безымянная романтическая история о вторжении в дом». Напряженность вокруг выхода фильма и переживания о собственной востребованности якобы ухудшили его отношения с женой.

«В последнее время в жизни Джейсона было больше стрессов, чем у Дженни, и я думаю, что это определенно вызвало небольшой раскол», — добавляет инсайдер.

