«Мы вернулись»: Потап и Настя воссоединились после развода

Дуэт «Потап и Настя» воссоединился после 9-летней паузы

Украинский дуэт «Потап и Настя» воссоединился после 9-летней творческой паузы и недавнего развода. Об этом звезды заявили в своих соцсетях.

По словам артистов, они снова будут выступать в дуэте.

«Мы Потап и Настя и мы вернулись», — говорят они.

Как пишут украинские СМИ, на родине Потап и Настя пока выступать не планируют.

Исполнители хитов «Не пара» и «Чумачечая весна» начали карьеру в 2006 году. О своей свадьбе артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских объявили в мае 2019 года. Накануне бракосочетания продюсер выпустил клип на песню «Константа», в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой.

Развод после семи лет брака звезды оформили весной 2026 года.

