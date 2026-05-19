Джон Траволта объяснил свое радикальное преображение в Каннах

Актер Траволта объяснил свои бороду, очки и берет вживанием в роль режиссера

Актер Джон Траволта объяснил свое радикальное преображение на Каннском кинофестивале. Новое интервью он дал CNN.

72-летний Траволта в круглых очках, разноцветных беретах и с черной бородой удивил поклонников на премьере своего режиссерского дебюта «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». По словам актера, так он вживался в новую для себя роль режиссера.

«Я сказал себе: ты актер, теперь играй роль режиссера, выгляди как режиссер старой школы. Я просмотрел фотографии 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов, и режиссеры старой школы носили береты и очки», — объяснил он.

Звезда «Криминального чтива» также сказал, что необычный образ поможет ему вспомнить этот год, когда он будет разглядывать фотографии.

«Я буду знать: о, это был «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», это были Канны, именно тогда меня наградили «Золотой пальмовой ветвью», — и буду живо представлять себе это», — рассказал Траволта.

Делегат фестиваля Тьерри Фремо вручил Траволте почетную «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в кинематографе.

