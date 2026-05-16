Джон Траволта расплакался, неожиданно получив награду в Каннах

Американский актер Джон Траволта расплакался, неожиданно получив почетную награду Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Variety.

Траволта прилетел в Канны на премьеру своего режиссерского дебюта «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Он не ожидал, что ему вручат «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в области кинематографа.

«Это больше, чем «Оскар»! Полная неожиданность!» — воскликнул Траволта, не веря, что его действительно награждают.

Траволта искренне поблагодарил за признание своих достижений директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо. Свою картину он представил Фремо еще в ноябре.

«Когда Тьерри сказал, что фильм не только принят, но и войдет в историю, потому что это будет первый фильм, который будет принят настолько рано, я плакал как ребенок, потому что просто не мог в это поверить. Потому что, на мой взгляд, вы самый проницательный человек в киноиндустрии», — сказал актер.

Траволта дважды номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Свой фильм «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» он снял при поддержке Apple по одноименной детской книге 1997 года. Картина рассказывает о золотом веке авиации, когда молодой энтузиаст авиации Джефф (Кларк Шотуэлл) и его мать (Келли Эвистон-Куиннетт) отправляются в путешествие через всю страну в Голливуд. В фильме также снимается дочь Траволты Элла Блю.

