В Париже откроется выставка русской живописи

В Париже стартует проект «Великолепие русской живописи XIX-XX веков»
В России откроется выставка «Великолепие русской живописи XIX-XX веков. Шедевры из собрания Владимира Пешича». Об этом сообщил ТАСС сербский коллекционер Владимир Пешич.

Выставочный проект стартует 20 мая в Российском духовно-культурном православном центре. На нем представят 18 работ в 12 направлений русского искусства – от реализма XIX века до советского нонконформизма 1980-х годов.

Символом экспозиции станет работа княгини Ольги Романовой, сестры российского императора Николая II, «Сияющие купола». Посетители выставки также смогут увидеть картины «Борьба идеологий» Владимира Татлина, «Супрематическая композиция» Сергея Сенькина, «Натюрморт с видом на Исаакиевский собор» Вячеслава Пакулина, «Портрет девочки» Михаила Яковлева, «Автопортрет» Сергея Малютина, «Цветущий сад» и «Летние цветы в парке» Николая Богданова-Бельского.

«Великолепие — это, прежде всего, та эмоция, которую картина вызывает у зрителя, а потом, конечно, и уровень ее исполнения. Можно сказать еще, что великолепие — это величие и размах, размах широкой русской души», — поделился Пешич.

Коллекционер добавил, что в ноябре также организует выставку в Русском доме в Брюсселе.

