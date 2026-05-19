Юрий Колокольников и Настасья Самбурская станут героями одной сказки

В Москве начались съемки сказки «Спящая красавица»
Актеры Виталия Корниенко, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Анастасия Талызина и Арсений Попов станут героями одной сказки — масштабной семейной картины «Спящая красавица». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат» («Последний Аксель», «Зять», «Мое любимое привидение»).

По словам режиссера Анарио Мамедова, он давно хотел экранизировать сказку и постараетс представить зрителю оригинальную, авторскую интерпретацию, но с бережным отношением к оригиналу.

«Безусловно, при подготовке огромное влияние на создание волшебного мира сказки оказали предшественники — я пересматривал все, на чем вырос: начиная от отечественной классики режиссеров Александра Птушко, Александра Роу и Леонида Нечаева и заканчивая диснеевскими картинами и кинолентами Тима Бертона и Гильермо дель Торо», — делится он.

По сюжету Царевна Любава, избалованная дочь царя Елизара, встречает молодого человека Ивана, который очаровывает и пленяет ее своим обаянием. Однако в царстве появляется опасная Шамаханская Царица, после чего Любава исчезает.

Производственные цеха фильма подготовили для съемок сложные костюмы со сшитыми вручную элементами и специально подобранными тканями — цвета и фасоны должны подчеркнуть характер персонажей. Также режиссер пообещал сделать большой акцент на музыкальное сопровождение: в сказке будет оркестровая музыка.

Команда проекта рассчитывает, что особый масштаб фильму придадут специально созданные декорации сказочного царства и мира и живописные натурные съемки с минимальным использованием компьютерной графики.

Производством фильма заняты кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution. Прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат», эксклюзивный дистрибьютор цифровых и телевизионных прав, также у картины есть зарубежный дистрибьютор — Art Pictures Distribution (входят в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Премьера «Спящей красавицы» запланирована на 2027 год.

