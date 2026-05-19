Буйвола — копию Дональда Трампа заколют на Курбан-байрам

Буйвола из Бангладеш назвали копией Трампа и продали для празднования Курбан-байрам

В Бангладеш редкого буйвола-альбиноса назвали копией президента США Дональда Трампа и уже продали для празднования Курбан-байрам. Об этом сообщает Economic Times.

Буйвол живет на ферме в Нараянгандже и весит 700 килограммов. Из-за золотистой шерсти на голове, напоминающей прическу американского президента, его сперва прозвали «Дональдом Трампом» на ферме, а после видео с животным стало вирусным в интернете — пользователи сети тоже заметили сходство.

Владелец фермы Зияуддин Мридха рассказал, что несмотря на огромные размеры буйвола, у него спокойный характер.

«Буйволы-альбиносы, как правило, миролюбивы и не становятся агрессивными, если их не провоцировать», — добавил он.

Буйвола заколют на Курбан-байрам, но несмотря на уже состоявшуюся продажу, он продолжает проживать на ферме и принимать гостей. Сообщается, что «Дональд Трамп» выращивался на питательной диете из кукурузы, сои и отрубей, что способствовало его здоровому внешнему виду и крупным размерам.

