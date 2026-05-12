Кот-инвалид стал звездой соцсетей, катаясь в машине с хозяйкой-таксисткой

В Таиланде хозяйка берет кота-инвалида с собой на работу в такси

Пользователей сети растрогала история таксистки из Таиланда, которая каждый день выходит на работу со спасенным котом-инвалидом, пишет Mustsharenews.

Женщина рассказала местным СМИ, что нашла животное 31 июля 2024 года: кот лежал без сознания на обочине. Ветеринар диагностировал у животного травму позвоночника, повреждение сетчатки от долгого пребывания на солнце и серьезные проблемы с выделительной системой. Несмотря на предупреждения о сложностях ухода, таксистка взяла кота к себе.

Она ежедневно возила питомца на процедуры, а теперь всегда берет его в рейс.

«Если вам не нравится кот в машине, пожалуйста, отмените поездку», — предупреждает она заранее клиентов.

Однако большинство пассажиров с радостью разделяют дорогу с пушистым спутником. Кот, несмотря на травмы, ведет себя тихо и послушно.

Ранее был создан цифровой кот, который помогает бороться с прокрастинацией.