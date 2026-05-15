Стало известно, как «Дьявол носит Prada 2» изменила кинопредпочтения россиян

Мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» спровоцировала рост интереса россиян к контенту о карьере и профессиональных амбициях. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования онлайн-кинотеатра «КИОН».

Согласно аналитике, в период с 20 по 26 апреля — сразу после выхода продолжения культового фильма с Мэрил Стрип — у зрителей повысился интерес к контенту о работе и карьерных амбициях. Аудитория этой категории выросла на 22,5% по сравнению с предыдущей неделей, а также увеличились просмотры (на 17,2%) и общее время просмотра — на 9,3%.

Среди самых популярных проектов россияне выделили комедии «Драники» и «Равиоли Оли», а также сериалы «Первый номер» и «Успешный». В список лучших также вошли «Человек, который изменил все», «Золотое дно» и «Фальшивомонетчики». Эти картины рассказывают о профессиональных достижениях, бизнесе и цене успеха.

Тем не менее высокий интерес к премьере «Дьявол носит Prada 2» не повлиял на традиционные зрительские предпочтения. Зрители по-прежнему чаще выбирали семейные фильмы и комедии, отодвигая на второй план «карьерные» истории.

