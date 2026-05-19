Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Кривцу и Мирзализаде пригрозили депортацией из‑за шутки о президенте Польши

Комики Кривец и Мирзализаде рассказали о угрозе после сатиры над Навроцким
Stand-Up Club #1/YouTube

Белорусский стендапер Павел Кривец и комик Идрак Мирзализаде рассказали в YouTube-шоу «Низкие умы», что им пригрозили депортацией на 10 лет из-за шутки о президенте Польши Кароле Навроцком.

В предыдущем выпуске юмористы иронизировали над намерением Навроцкого переписать конституцию страны. Отрывок с шутками быстро распространился в соцсетях — и, по словам Мирзализаде, вскоре после этого Кривец получил сообщение с угрозой.

«Паша мне пишет: «Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — сказал он.

В 2025 году сообщалось, что Мирзализаде задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 84 тысячи рублей за закрытие его бизнеса. В эту сумму вошли ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени. До этого стендап-комику закрыли ИП за долг в 13 тысяч рублей.

В августе 2021 года Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о якобы нечистоплотных русских квартиросъемщиках. МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

Ранее сообщалось, что Алибасов-младший задолжал по кредитам почти полмиллиона после блокировки счетов.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!