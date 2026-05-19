Кривцу и Мирзализаде пригрозили депортацией из‑за шутки о президенте Польши

Комики Кривец и Мирзализаде рассказали о угрозе после сатиры над Навроцким

Белорусский стендапер Павел Кривец и комик Идрак Мирзализаде рассказали в YouTube-шоу «Низкие умы», что им пригрозили депортацией на 10 лет из-за шутки о президенте Польши Кароле Навроцком.

В предыдущем выпуске юмористы иронизировали над намерением Навроцкого переписать конституцию страны. Отрывок с шутками быстро распространился в соцсетях — и, по словам Мирзализаде, вскоре после этого Кривец получил сообщение с угрозой.

«Паша мне пишет: «Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности», — сказал он.

В 2025 году сообщалось, что Мирзализаде задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 84 тысячи рублей за закрытие его бизнеса. В эту сумму вошли ежегодный фиксированный налог, страховые взносы и начисленные пени. До этого стендап-комику закрыли ИП за долг в 13 тысяч рублей.

В августе 2021 года Мирзализаде получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для возбуждения дела стала его шутка о якобы нечистоплотных русских квартиросъемщиках. МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика.

