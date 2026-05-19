Алибасов-младший задолжал по кредитам почти полмиллиона после блокировки счетов

Предприниматель Бари Алибасов-младший задолжал по кредитам 465 тысяч рублей. «Газета.Ru» выяснила, что исполнительное производство возбудили после того, как у него заблокировали банковские счета из-за долга перед ФНС.

На сайте судебных приставов 13 мая была опубликована информация о новой задолженности по кредитным платежам, кроме ипотеки, сына музыканта Бари Алибасова. Также у него по-прежнему не погашены налоги и сборы в размере 876 тысяч рублей.

Кроме того, счета ИП Алибасова-младшего, к которым ему ограничили доступ в начале 2026 года, по-прежнему заблокированы. Предпринимателю необходимо выплатить ФНС свыше 1,8 млн рублей. В апреле стало известно, что ФНС по Кировской области направила иск о признании Алибасова-младшего банкротом в Арбитражный суд Москвы.

Сын руководителя группы «На-на» сейчас судится с десятой женой Ариной. Она подала против него три иска: о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего, об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, а также о защите чести и достоинства. Последний суд оставил без движения.

Ранее адвокат Сергей Жорин раскрыл, с кем суд оставит дочь Алибасова-младшего.

 
