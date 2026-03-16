Жорин раскрыл, с кем суд оставит дочь Алибасова-младшего: «Важны не заявления в СМИ, а доказательства»

Юрист Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что Бари Алибасов-младший сможет добиться полной опеки над дочерью, если предоставит в суде доказательства зависимости жены. В ином случае, по словам адвоката, больше шансов у мамы ребенка.

Жорин отметил, что чаще всего малолетних детей оставляют с мамой, особенно, если ребенок очень маленький. Он пояснил, что это связано с эмоциональной связью, уходом и бытовой привязанностью, а также фактом, что женщина была основным ухаживающим родителем. Однако, как считает юрист, в случае Алибасова-младшего суд может встать на его сторону.

«Для суда важны не заявления в СМИ, а доказательства. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения судебной практики, то возможны несколько сценариев. Стартовая позиция у матери обычно сильнее. Но это правило может измениться при негативных фактах о матери. Суд может определить место жительства ребенка с отцом, если будет доказано, что мать злоупотребляет алкоголем или наркотиками; имеет психические расстройства; ведет асоциальный образ жизни; угрожает безопасности ребенка. Если обвинения Алибасова-младшего в зависимости подтвердятся медицинскими документами или экспертизой, шансы матери резко падают», — заявил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что ситуацию могут изменить и обвинения в домашнем насилии. По его мнению, если жена Алибасова-младшего докажет побои, обращения в полицию, угрозы и агрессию, то это сыграет против отца, поскольку суд оценивает и моральную атмосферу для ребенка.

«В подобных делах почти всегда назначаются психолого-психиатрическая экспертиза родителей, обследование условий проживания органами опеки и иногда экспертиза привязанности ребенка. Именно заключение органов опеки часто становится ключевым. Если смотреть чисто юридически, наиболее вероятные варианты: ребенок останется с матерью, если не будет доказана зависимость или психические проблемы и угрозы безопасности ребенка, и ребенок останется с отцом, если подтвердится употребление веществ и угроза. Временное проживание с отцом до окончания экспертиз — тоже довольно распространенная практика», — поделился Жорин.

Алибасов-младший сейчас находится на грани развода с 10-й женой Ариной. Дочь супругов проживает с отцом и дедушкой, а мать девочки утверждает, что ей ограничивают общение с ней.

Ранее жена Бари Алибасова-младшего написала на него заявление в полицию.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
