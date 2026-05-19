Чекалины продали недостроенный особняк почти за миллиард рублей

Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогеры Валерия и Артем Чекалины продали недостроенный особняк в «Агаларов Эстейт» почти за миллиард рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сделка состоялась после того, как Чекалина погасила долг перед ФНС в 175 млн рублей. Новым владельцем стал московский адвокат Владимир Х., ранее владевший только квартирой на севере столицы стоимостью 20 млн рублей.

Бывший особняк Чекалиных площадью 2200 кв. м расположен на участке 56 соток. В нем запланированы бассейн, кинотеатр, кальянная, массажная, две кухни, гостиная 300 кв. м и квартира для персонала. Изначально цена составляла 810 млн рублей, но выросла на 60 млн перед продажей.

При этом юристы, опрошенные SHOT, предполагают, что сделка могла быть формальной — для защиты объекта от рисков банкротства.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

