«Я не бездушная тварь»: Кушанашвили об искренности больничных фото Лерчек

Шоумен Отар Кушанашвили усомнился в рамках своей программы «Какого?!» в искренности снимков, сделанных блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной) и ее избранником Луисом Сквиччиарини в онкоцентре.

Кушанашвили отметил, что знаменитости часто публикуют «эффектные» фотографии, изображающие «угасающее» состояние Лерчек, и не исключил, что это может быть связано с текущим уголовным делом против блогерши.

В противовес шоумен привел собственный опыт: он тоже снимал видеоролики из больничной палаты, когда боролся с раком, но делал это не ради жалости, а для беспокоящихся о нем друзей-коллег.

«Скажу откровенно, меня не хотели в тюрьму посадить на тот момент. Я записывал ролики, потому что они мне говорили: «Такой-то человек беспокоится о тебе». Я записывал видео, чтобы донести до человека: я жив и здоров», — пояснил Кушанашвили.

Как напоминает издание «СтарХит», шоумен не раз говорил о неприязни к паре Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема Чекалина. При этом журналист отмечал, что, несмотря на личное отношение, он не согласен с приговором в отношении блогеров.

«Мне семейство неприятно, но я не бездушная тварь. Я желаю Лерчек выздоровления. И я не хочу, чтобы отец детей, заплатив все штрафы, будучи мошенником безоговорочным, садился в тюрьму на семь лет. Конечно, мне жалко, что дети остались без папы», — заявил шоумен.

