«Гармония с Пифагором»: Корнелюк раскрыл необычное влияние музыки на человека

Lev Sherstennikov/Global Look Press

При глубоком изучении музыки каждый человек в какой-то момент понимает, что она очень похожа на математику. При этом игра на музыкальных инструментах дарит огромное эмоциональное наслаждение и меняет полностью восприятие окружающего мира, заявил НСН композитор, певец, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк.

«Когда человек начинает углубленно изучать музыку, он понимает, что законы гармонии и таблица Пифагора как-то очень похожи. Я не знаю, насколько занятие музыкой повышает концентрацию, но я всегда хорошо занимался по математике и физике, принимал участие во всех олимпиадах, и мне это давалось легко», — отметил композитор.

В то же время он посетовал, что сегодня 99% современных исполнителей не владеют нотной грамотой. По мнению Корнелюка, это значит, что их нельзя считать музыкантами в полном смысле этого слова – также, как нельзя назвать писателем человека, делающего по четыре ошибки в слове «еще».

До этого композитор Тургут Николя Габриэль посоветовал слушать классическую музыку, чтобы тренировать эмоциональный интеллект. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что даже нескольких минут вдумчивого прослушивания хватает, чтобы ритм сердца слился с ритмом мелодии. После этих коротких пауз мир становится объемнее, а люди — понятнее, считает композитор.

Ранее ученые выяснили, что игра на музыкальном инструменте сохраняет молодость мозга.

 
