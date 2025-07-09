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Назван действенный способ замедлить старение мозга

ImNeuro: игра на музыкальном инструменте сохраняет молодость мозга
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Регулярные занятия музыкой в пожилом возрасте помогают сохранить память и защитить мозг от возрастных изменений. К такому выводу пришли ученые из Киотского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Imaging Neuroscience (ImNeuro).

В эксперименте приняли участие люди в возрасте около 70 лет. Часть добровольцев после включения в исследование начала осваивать музыкальный инструмент и продолжила заниматься в течение трех лет и более. Остальные прекратили обучение спустя несколько месяцев. Через четыре года у всех испытуемых оценили когнитивные функции и провели МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга.

Выяснилось, что у тех, кто продолжал играть, память осталась на прежнем уровне. Кроме того, у испытуемых из первой группы наблюдалась повышенная активность мозжечка — структуры, отвечающей за координацию движений и обработку сенсорной информации.

Также ученые обнаружили, что игра на музыкальном инструменте предотвращала снижение объема серого вещества в области мозжечка. Серое вещество — это главный компонент центральной нервной системы позвоночных животных и человека. Оно содержит тела неронов — клеток мозга, которые отвечают за передачу импульсов и обработку информации.

Ранее была названа диета, улучшающая мозговое кровообращение.

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