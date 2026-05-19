Психолог раскрыла причины пассивной агрессии на интервью Надежды Стрелец

В сети активно критикуют журналистку Надежду Стрелец, которая часто во время интервью проявляет пассивную агрессию в отношении своих гостей. Ее привычка язвить стала причиной хейта, однако она идет на это сознательно, считает психолог Наталия Наумова. Причины подобного поведения является желание вызвать волну обсуждений, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Она вполне может специально вести себя провокационно, чтобы вызвать новую волну обсуждений. Подумайте сами, кто будет долго смотреть видео, где нет напряженности, колкостей и страстей. Скорее всего, это особый прием для привлечения аудитории», — считает специалист.

Также она отметила, что на изменение поведения Стрелец, которая изначально зарекомендовала себя как дружелюбный собеседник, а затем внезапно изменилась, может быть вызвано как раз медийностью.

До этого Надежда Стрелец ответила на обвинения в некорректном поведении в интервью с телеведущей Олесей Иванченко. Она заявила, что не считает интервью токсичным и посоветовала зрителям смотреть его целиком, а не нарезки и разборы. По мнению блогерши, она не проявляла некорректное поведение к Иванченко. Она также добавила, что сегодня хейт быстро прекращается в индустрию, а негатив становится контентом. Как отметила знаменитость, одним из маркеров травли является нападение на личность, а не критика фактов.

Ранее Собчак обвинила Стрелец в распускании слухов о ней.

 
