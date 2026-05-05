Shaman хочет записать песню с Надеждой Бабкиной: «Мы прекрасно общаемся»

Певец Shaman признался, что ведет переговоры с Бабкиной о совместной песне

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о создании совместной композиции. Его слова передает «Звездач».

«Мы прекрасно общаемся. Возможно, здесь получится [записать песню]», — сказал артист.

Дронов отметил, что сейчас размышляет над форматом композиции. Возможно, он напишет куплет, а припев будет основан на русской народной песне в современной обработке — либо целиком возьмет за основу традиционный фольклорный мотив.

В октябре 2025 года Бабкина отмечала, что готова к сотрудничеству с Ярославом Дроновым. Тогда артистка уточняла, что не может гарантировать дуэт, поскольку взаимодействие должно происходить, исходя из желаний обеих сторон.

Также Бабкина делилась, что регулярно встречается с Shaman — Дронов часто посещает театр, которым она руководит.

«Он к нам приходит в театр частенько, мы с ним беседуем, мы знаем друг друга очень давно», — говорила артистка.

Летом того же года Бабкина в беседе с aif.ru попросила не сравнивать ее с коллегой Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны». Она уточняла: «Если сравниваете, то сравнивайте с [Людмилой] Зыкиной, с [Ольгой] Воронец, с [Лидией] Руслановой. Это мой жанр».

