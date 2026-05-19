Котенок спас заблудившегося в пирамиде художника Никаса Сафронова

Telegram-канал «Никас Сафронов»

Художник Никас Сафронов поделился в Telegram-канале историей о том, как во время поездки в Египет он заблудился в пирамиде и был спасен котенком.

Сафронов прибыл в Египет по приглашению бывшего президента Хосни Мубарака, чтобы написать его портрет, но в последний момент Мубарак срочно улетел. Воспользовавшись свободным временем, он посетил редко посещаемую пирамиду, а внутри свернул не туда и заблудился.

«Я бродил часами, теряя ощущение реальности. Начал экономить силы, воду. И, честно, уже даже надежда потихоньку начала меня покидать. И я вдруг услышал мяуканье», — сказал художник.

По словам Сафронова, он нашел выход, следуя за котенком. В благодарность живописец забрал животное в Москву, назвав его Клеопатрой.

«Иногда думаю: тогда это было не просто чудесное спасение. Это было настоящее провидение», — подытожил он.

В июне 2025-го Сафронов заявил о своей готовности написать портрет Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам художника, он был бы рад, если бы глава государства попозировал ему.

