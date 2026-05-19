Кирилл Андреев о песнях «Иванушек International»: «Завещать еще рано»

Завещать музыкальные композиции группы «Иванушки International» еще рано. Об этом в интервью «Пятому каналу» на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ заявил участник группы Кирилл Андреев.

Певец напомнил, что в 2025 году коллектив организовал юбилейный концерт в честь своего 30-летия. По его словам, трио не уйдет со сцены, пока слушатели знают и любят их песни.

«Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другими исполнителями. Просто они любимые, пока мы их поем, и слава богу», — сказал Андреев.

В марте продюсер Иосиф Пригожин заявил, что группу «Иванушки International» может настигнуть новая волна успеха, поскольку у исполнителей есть большая музыкальная база и много слушателей. По мнению Пригожина, в скором времени «Иванушки International» начнут создавать мюзиклы, благодаря чему проект заиграет новыми красками.

Продюсер не исключил, что музыкальному коллективу удастся повторить успех некоторых артистов нулевых, таких как Надежда Кадышева. Пригожин подчеркнул, что у группы есть шанс покорить своими песнями новое поколение слушателей.

Ранее Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек».