Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Кирилл Андреев о песнях «Иванушек International»: «Завещать еще рано»

Певец Андреев: завещать треки «Иванушек International» еще рано
Алексей Майшев/РИА Новости

Завещать музыкальные композиции группы «Иванушки International» еще рано. Об этом в интервью «Пятому каналу» на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ заявил участник группы Кирилл Андреев.

Певец напомнил, что в 2025 году коллектив организовал юбилейный концерт в честь своего 30-летия. По его словам, трио не уйдет со сцены, пока слушатели знают и любят их песни.

«Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другими исполнителями. Просто они любимые, пока мы их поем, и слава богу», — сказал Андреев.

В марте продюсер Иосиф Пригожин заявил, что группу «Иванушки International» может настигнуть новая волна успеха, поскольку у исполнителей есть большая музыкальная база и много слушателей. По мнению Пригожина, в скором времени «Иванушки International» начнут создавать мюзиклы, благодаря чему проект заиграет новыми красками.

Продюсер не исключил, что музыкальному коллективу удастся повторить успех некоторых артистов нулевых, таких как Надежда Кадышева. Пригожин подчеркнул, что у группы есть шанс покорить своими песнями новое поколение слушателей.

Ранее Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек».

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!