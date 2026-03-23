Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Пригожин предсказал успех группе «Иванушки International»

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что группу «Иванушки International» может настигнуть новая волна успеха, поскольку у исполнителей есть большая музыкальная база и много слушателей. Такое мнение он выразил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По мнению Пригожина, в скором времени «Иванушки International» начнут создавать мюзиклы, благодаря чему проект заиграет новыми красками.

«Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может все получиться отлично», — сказал он.

Продюсер не исключил, что музыкальному коллективу удастся повторить успех некоторых артистов нулевых, таких как Надежда Кадышева. Пригожин подчеркнул, что у группы есть шанс покорить своими песнями новое поколение слушателей.

До этого Иосиф Пригожин высказался о новой волне хейта в сторону народной артистки России Ларисы Долиной. Продюсер заявил, что сейчас многие пытаются получить хайп благодаря ситуации, в которой оказалась певица после продажи квартиры в Хамовниках. Однако, по его мнению, артситка вряд ли покинет эстраду на фоне новых скандалах.

Ранее юрист объяснил, почему группе «Иванушки International» придется сменить название.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!