Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек»

Продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко объяснил зачеркнутое английское слово в названии группы «Иванушки International». О своем решении он рассказал в беседе с ТАСС.

Он подтвердил, что слово «International» будет зачеркнуто, пока сохраняется острота дискуссии вокруг использования англицизмов.

«Это, конечно, пиар-ход, но также это некая позиция. С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов, а также англонеологизмов превысило все [нормы]», — сказал Матвиенко.

До этого солист группы Андрей Григорьев-Апполонов уточнял, что слово «International» на афишах «Иванушек» в дальнейшем будет зачеркнуто, однако официального переименования коллектива пока не произошло.

О том, что слово «International» («международный») в названии группы будет зачеркнуто, Матвиенко заявлял в марте. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

Ранее бизнес Игоря Матвиенко потерял 38 млн рублей за год.

 
