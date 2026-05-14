Шура о своем жизненном принципе: «Ручки и ножки целые, и слава Богу!»

Певец Шура заявил, что старается не воротить прошлое
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) признался, что по жизни руководствуется принципом «Что было, то прошло». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на презентация своей автобиографической книги «Смех и слезы».

Он считает, что воротить прошлое ни к чему, поскольку все события уже случились. По его мнению, людям важно с любовью относиться к каждому дню своей жизни и ценить то, что у них уже есть.

«Ручки и ножки целые, все здоровы вокруг и слава Богу! Это самое главное. Какие-то проблемки Господь дает в этой жизни — пережили и хорошо», — подчеркнул Шура.

В своей жизни артисту приходилось бороться с онкологическим заболеванием, а также переживать алкогольную и наркотическую зависимости. Он подчеркнул, что выживать нужно уметь в любой ситуации.

6 мая Шура заявил на своем выступлении в баре Petter, что приобрел квартиру и покинет съемную квартиру. «Светский хроник» вспоминал, что в нулевых он в состоянии наркотического опьянения переписал права на свою квартиру на малознакомого человека. Новый владелец оказался азартным игроком и вскоре проиграл недвижимость.

В результате в квартиру пришли незнакомые люди и заявили, что теперь будут там жить — и Шуре пришлось искать новое место для проживания.

Ранее сообщалось, что Шура займется созданием траурных венков.

 
