«Вам что, завидно?»: продюсер Вали Карнавал возмутился слухам вокруг блогерши

Продюсер Вали Карнавал Заир Юсупов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутился постоянным слухам вокруг блогерши.

Юсупов призвал отстать от Карнавал. Он считает, что каждый пытается сделать себе имя и хайп вокруг имени блогерши за счет бездоказательных слухов. По мнению продюсера, никто не думает, что знаменитость внутри еще «маленькая хрупкая девочка».

«Если Валя не выходит в соцсети — «Валя Карнавал пропала», и на этой почве придумывают очередную фигню. Работает, снимает — опять фигню придумываете. Вам что, всем завидно, что девочка держит планку уже шесть лет #1?» — отметил продюсер.

Юсупов уверен, что нужно поощрять работу и развитие, а не критиковать. Он посоветовал хейтерам самим развиваться.

В апреле Валя Карнавал опровергла слух о неуважении к народу Казахстана. В 2025 году в сети появилась информация о том, что на съемках клипа «Вдох-выдох» в Казахстане блогерша потребовала, чтобы на площадке не было ни одного казахстанца. Знаменитость призналась, что безумно возмущена и шокирована такими слухами.

