После финала «Евровидения» таксисты запросили более 4 тыс. рублей за 10-минутную поездку

В Австрии таксисты увеличили цены после финала «Евровидения»

Австрийские таксисты завысили цены на свои услуги в вечер финала «Евровидения». Об этом сообщает krone.at.

По данным издания, некоторые таксисты просили €50 (около 4,2 тысячи рублей – «Газета.Ru») за десятиминутную поездку. Журналисты призвали гостей и жителей Вены платить только ту сумму, которая указана в таксометре.

«Потребуйте счет, запишите номерной знак и номер такси и подайте заявление в полицию в случае мошенничества», — отметили в редакции.

В Вене прошел финал конкурса «Евровидение-2026». Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Финляндии, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представительнице Болгарии, певице по имени Дара. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

17 мая певец Филипп Киркоров рассказал, что помогал представительнице Болгарии артистке Даре выиграть «Евровидение-2026». По словам певца, в 2026-м болгарское телевидение связалось с ним и попросило поддержать страну. Артист согласился.

Ранее Киркоров показал себя в образе троянского коня.