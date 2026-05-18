Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

После финала «Евровидения» таксисты запросили более 4 тыс. рублей за 10-минутную поездку

В Австрии таксисты увеличили цены после финала «Евровидения»
Lisa Leutner/Reuters

Австрийские таксисты завысили цены на свои услуги в вечер финала «Евровидения». Об этом сообщает krone.at.

По данным издания, некоторые таксисты просили €50 (около 4,2 тысячи рублей – «Газета.Ru») за десятиминутную поездку. Журналисты призвали гостей и жителей Вены платить только ту сумму, которая указана в таксометре.

«Потребуйте счет, запишите номерной знак и номер такси и подайте заявление в полицию в случае мошенничества», — отметили в редакции.

В Вене прошел финал конкурса «Евровидение-2026». Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Финляндии, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представительнице Болгарии, певице по имени Дара. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

17 мая певец Филипп Киркоров рассказал, что помогал представительнице Болгарии артистке Даре выиграть «Евровидение-2026». По словам певца, в 2026-м болгарское телевидение связалось с ним и попросило поддержать страну. Артист согласился.

Ранее Киркоров показал себя в образе троянского коня.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!