Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Киркоров показал себя в образе троянского коня

Певец Филипп Киркоров опубликовал ИИ-изображение себя в виде троянского коня
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сравнил себя с троянским конем после победы Болгарии на «Евровидении-2026».

Киркоров сгенерировал изображение, в котором появляется в образе троянского коня. На его фоне развиваются флаги России и Болгарии. В ролике Киркоров едет по стадиону под песню победительницы «Евровидения-2026».

«Троянский конь» — самое хитрое военное изобретение, благодаря которому смогли взять неприступный десять лет город. Вот и Филипп Киркоров – «троянский конь» конкурса «Евровидение», который в разных качествах и с разными странами штурмовал его с 1995 года. Наконец — победа, которая стала возможна благодаря Dream Team Киркорова», — прокомментировал журналист Феликс Грозданов.

17 мая Киркоров рассказал, что помогал представительнице Болгарии артистке Даре выиграть «Евровидение-2026». По словам певца, в 2026-м болгарское телевидение связалось с ним и попросило поддержать страну. Артист согласился.

Киркоров отметил, что связался с режиссером Фредриком Ридманом и попросил его сделать номер для Дары. Ридман ставил победные номера для Монса Сельмерлева в 2015 году и швейцарца Nemo в 2024-м.

Ранее директор «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!