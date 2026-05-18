Киркоров показал себя в образе троянского коня

Певец Филипп Киркоров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сравнил себя с троянским конем после победы Болгарии на «Евровидении-2026».

Киркоров сгенерировал изображение, в котором появляется в образе троянского коня. На его фоне развиваются флаги России и Болгарии. В ролике Киркоров едет по стадиону под песню победительницы «Евровидения-2026».

«Троянский конь» — самое хитрое военное изобретение, благодаря которому смогли взять неприступный десять лет город. Вот и Филипп Киркоров – «троянский конь» конкурса «Евровидение», который в разных качествах и с разными странами штурмовал его с 1995 года. Наконец — победа, которая стала возможна благодаря Dream Team Киркорова», — прокомментировал журналист Феликс Грозданов.

17 мая Киркоров рассказал, что помогал представительнице Болгарии артистке Даре выиграть «Евровидение-2026». По словам певца, в 2026-м болгарское телевидение связалось с ним и попросило поддержать страну. Артист согласился.

Киркоров отметил, что связался с режиссером Фредриком Ридманом и попросил его сделать номер для Дары. Ридман ставил победные номера для Монса Сельмерлева в 2015 году и швейцарца Nemo в 2024-м.

Ранее директор «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.