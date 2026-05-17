«Грех не встать под флаг малой родины»: Киркоров помог Болгарии выиграть «Евровидение»

Певец Филипп Киркоров рассказал Яне Чуриковой, что помогал представительнице Болгарии артистке Даре выиграть «Евровидение-2026». Его слова она передала в Telegram-канале.

«Мое появление на самом конкурсе, наверное, вызвало бы нездоровый интерес — и на самом конкурсе, и в нашей стране меня, наверное, не так поняли. Хотя эта музыка не имеет границ с политикой, но тем не менее», — поделился артист.

По словам Киркорова, в 2026-м болгарское телевидение связалось с ним и попросило поддержать страну. Артист согласился.

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь», — заявил исполнитель.

Киркоров отметил, что связался с режиссером Фредриком Ридманом и попросил его сделать номер для Дары. Ридман ранее работал с финским рэпером Käärijä на «Евровидении» 2022 и 2023 годов. В 2023-м певец занял второе место. Ридман также ставил победные номера для Монса Сельмерлева в 2015 году и швейцарца Nemo в 2024-м.

Киркоров добавил, что помог Даре в отборочном туре. Артист отметил, что увидел потенциал в артистке. По словам певца, Дара была «дивой» без хитов.

Ранее директор «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.