Блогершу приговорили к 12 года колонии после попыток поджечь здание МВД

Блогершу Чистякову приговорили к 12 годам колонии по делу о теракте у здания МВД
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Блогершу Диану Чистякову приговорили к 12 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Чистякову осудили по делу о теракте у здания МВД в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, вечером 22 октября 2026 года Чистякова подошла к зданию МВД и бросила на территорию две бутылки с зажигательной смесью. Ее тут же задержали сотрудники полка. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, девушка бросала коктейли Молотова рядом с ведомственными автомобилями. За спиной блогерши также находились личные автомобили граждан. Нарушительница не причинила значительного ущерба. 24 октября Чистякову взяли под стражу.

В ходе допроса девушка пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она ранее передала 1 млн рублей. По ее словам, именно мошенники заставили ее бросить коктейли Молотова в здание полка охраны и конвоирования в Купчино.

Диана Чистякова — блогерша из Санкт-Петербурга, которая снимает видео в жанре тру-крайм.

