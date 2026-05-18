Шакире вынесли приговор по делу о налоговом мошенничестве

Колумбийская певица Шакира оправдана по делу о налоговом мошенничестве в Испании
Верховный суд Испании вынес оправдательный приговор колумбийской певице Шакире по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий судебный документ.

Суд оправдал звезду и обязал Министерство финансов возместить ей более $69,8 млн в виде штрафов, которые она заплатила, а также проценты.

Певицу обвиняли в том, что она уклонилась от выплаты налогов в испанскую казну в размере €14,5 млн между 2012 и 2014 годами.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивала на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.

В 2023 году стало известно, что Шакира избежит суда за мошенничество с налогами в Испании. В рамках сделки с судом и чтобы избежать тюремного заключения, она заплатила $15 млн.

