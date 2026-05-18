В Москве экстренно госпитализировали мать Юлии Пересильд

Мать российской актрисы Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 64-летней Ирины Владимировны случился инфаркт, когда она была дома. Ее забрала в больницу скорая помощь. Подробности о состоянии матери Пересильд не сообщаются. Сама актриса пока недоступна для комментариев, отметили в Mash.

18 мая Юлия Пересильд опубликовала гневный пост в своих соцсетях в адрес представителей СМИ, которые сообщили о решении ее старшей дочери бросить школу ради карьеры. Звезда фильма «Вызов» дала понять, что 16-летняя Анна не бросала школу. Актриса назвала «бредом» появившиеся слухи. Она призвала журналистов больше не обращаться к ней с вопросами о семье, личной жизни и детях.

В начале апреля Анна Пересильд заявила, что не планирует оставаться в школе до 11 класса. Она объяснила, что чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды, и ей хотелось бы «начать взрослую жизнь». Юлия Пересильд поддержала решение дочери окончить школу экстерном.

Ранее дочь Пересильд заявила, что три года занимается с психологом.