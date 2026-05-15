Пересильд о решении дочери бросить школу: «Это уже не мои проблемы»

Актриса Юлия Пересильд заявила в беседе с журналом «Семь Дней», что не препятствовала решению дочери Анны уйти из школы после девятого класса.

По словам актрисы, она лишь подробно объяснила ей все последствия такого шага, в том числе предупредила о непростой нагрузке, которая ее ждет.

«Я ей попыталась объяснить, что ее просто ждет, и сказала: «Ну, если это твой выбор, ты просто должна понимать, [к чему это приведет]. Если ты это понимаешь, ну делай. Это же ее решение. Не я же учусь за нее в школе. Я свою школу уже окончила и хорошо. Это уже не мои проблемы», — сказала Пересильд.

Актриса отметила, что, по ее мнению, родители не должны брать на себя ответственность за школьное обучение ребенка. Она убеждена, что это пустая трата сил.

«Школа — это проблемы ребенка. И вот это вот, когда родители начинают «учиться заново в школе», это мило, но… Правда, вы просто тратите очень много сил, это ничего не дает вашему ребенку. Это его ответственность. Его задача — сделать или не сделать уроки. Его задача — получить два или пять», — сказала Пересильд.

В начале апреля Анна Пересильд заявила, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса. По словам 16-летней знаменитости, она чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды. Ей хотелось бы «начать взрослую жизнь».

