«Больше с вопросами о семье не обращаться»: Пересильд напала на СМИ

Актриса Юлия Пересильд напала на СМИ, сообщившие о решении ее дочери бросить школу ради карьеры. Звезда «Вызова» опубликовала новый пост в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пересильд дала понять, что 16-летняя Анна не бросала школу, а ее слова об этом перевраны.

«Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более. Поэтому больше с вопросами о семье, моей личной жизни, детях — просьба не обращаться», — написала она.

Сообщалось, что 16‑летняя Анна якобы не хочет учиться в 11‑м классе, поэтому намерена получить аттестат экстерном.

В начале апреля Анна Пересильд заявила, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса. По словам 16-летней знаменитости, она чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды. Ей хотелось бы «начать взрослую жизнь». Юлия Пересильд поддержала решение дочери закончить школу экстерном.

