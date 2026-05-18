Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Молдавский организатор «Евровидения» поплатился за поставленные Румынии 3 балла

Глава Teleradio-Moldova уволился из-за низкой оценки румынской участницы «Евровидения»
Lisa Leutner/Reuters

Генеральный директор молдавской компании Teleradio-Moldova Влад Цуркану подал в отставку на фоне скандала с оценками, которые национальное жюри поставило румынской артистке Александре Кэпитэнеску на конкурсе «Евровидение-2026». О своем решении он объявил на брифинге, передает РИА Новости.

Как пояснил глава телерадиовещателя, хотя его компания не принимала непосредственного участия в организации «Евровидения», она все равно несет ответственность за последствия судейских оценок. Он признал, что национальное жюри не учло деликатность ситуации, сложившейся между Молдавией и соседними странами. Цуркану также напомнил, что Украина не получила от молдавской стороны ни одного балла.

По итогам конкурса победительницей стала болгарская певица Dara с песней Bangaranga, второе место занял израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle, третье — румынская исполнительница Кэпитэнеску с треком Choke Me, которая получила от Молдавии лишь три балла из максимальных 12. Скудная оценка вызвала шквал критики в социальных сетях.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу потребовал отставки руководства Teleradio-Moldova, отвечавшего за формирование национальной судейской коллегии. Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь заявил о необходимости ввести в стране национальный отбор членов жюри, чтобы подобные ситуации не повторялись впредь. Министерство культуры Молдавии потребовало от вещателя обоснования поставленных судьями оценок.

Ранее Лавров назвал критерии отбора участников «Евровидения» «откровенно сатанинскими».

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!