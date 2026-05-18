Молдавский организатор «Евровидения» поплатился за поставленные Румынии 3 балла

Генеральный директор молдавской компании Teleradio-Moldova Влад Цуркану подал в отставку на фоне скандала с оценками, которые национальное жюри поставило румынской артистке Александре Кэпитэнеску на конкурсе «Евровидение-2026». О своем решении он объявил на брифинге, передает РИА Новости.

Как пояснил глава телерадиовещателя, хотя его компания не принимала непосредственного участия в организации «Евровидения», она все равно несет ответственность за последствия судейских оценок. Он признал, что национальное жюри не учло деликатность ситуации, сложившейся между Молдавией и соседними странами. Цуркану также напомнил, что Украина не получила от молдавской стороны ни одного балла.

По итогам конкурса победительницей стала болгарская певица Dara с песней Bangaranga, второе место занял израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle, третье — румынская исполнительница Кэпитэнеску с треком Choke Me, которая получила от Молдавии лишь три балла из максимальных 12. Скудная оценка вызвала шквал критики в социальных сетях.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу потребовал отставки руководства Teleradio-Moldova, отвечавшего за формирование национальной судейской коллегии. Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь заявил о необходимости ввести в стране национальный отбор членов жюри, чтобы подобные ситуации не повторялись впредь. Министерство культуры Молдавии потребовало от вещателя обоснования поставленных судьями оценок.

