Молдавский минкульт потребовал объяснить три балла Румынии на «Евровидении»

Министерство культуры Молдавии потребовало объяснений от членов национального жюри, которые на конкурсе «Евровидение-2026» поставили румынской участнице всего три балла. Об этом заявил глава ведомства Серджиу Жардан, когда итоги голосования вызвали общественный резонанс, передает РИА Новости.

По итогам конкурса первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, вторым стал израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle. Румынская исполнительница Александра Кэпитэнеску с треком Choke Me замкнула тройку лидеров.

Жардан пояснил журналистам, что, хотя его министерство лишь поддерживает общественную компанию Teleradio-Moldova и не занимается непосредственно организацией «Евровидения», в сложившейся ситуации оно считает нужным получить внятные пояснения от судей.

Низкая оценка молдавского национального жюри вызвала шквал негатива со стороны рядовых пользователей соцсетей и политиков. В частности, глава Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь предложил ввести открытый национальный отбор членов жюри, чтобы избежать подобных скандалов в будущем.

Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу занял более жесткую позицию: по его мнению, ответственное за формирование судейской коллегии руководство Teleradio-Moldova должно уйти в отставку.

В самой компании заявили, что каждый член жюри давал независимую оценку выступлениям конкурсантов и не подвергался внешнему давлению. Посольство Румынии в Молдавии поблагодарило общественность страны за оказанную Кэпитэнеску поддержку.

