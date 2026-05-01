Сергей Жуков вспомнил, как приехал покорять Москву с одним чемоданом

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отпраздновал 30 лет карьеры в Москве. Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Жукова, 1 мая 30 лет назад он приехал на поезде покорять Москву с одним чемоданом в руке «и мечтой в кармане».

«Мог ли я тогда, сидя на радио и засыпая за пультом в ночных эфирах, хотя бы на секунду представить, что впереди меня ждут огромные стадионы, съемки кино и даже театральные сцены? Конечно нет!» — написал он, поблагодарив поклонников за верность.

Недавно СМИ сообщили, что Сергей Жуков арендовал частный самолет Bombardier за 4 миллиона рублей, чтобы добраться из Хабаровска в Якутск. По данным Telegram-канала Mash, Жуков принял такое решение из‑за отсутствия билетов на регулярные рейсы. Прямые перелеты из Хабаровска в Якутск выполняются всего 1–2 раза в неделю, а музыкант не хотел рисковать аншлагами на концертах в ЦСП «Триумф».

