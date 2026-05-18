Протеже Киркорова назвали главным фриком российской эстрады

Современная российская эстрада на 80% состоит из фриков и «странных личностей», которые «незаслуженно коптят воздух», считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что одной из таких личностей является протеже Филиппа Киркорова, певица Марго Овсянникова.

Говоря о фриках, Соседов напомнил о Жанне Агузаровой и Борисе Моисееве, подчеркнув, что они были эпатажными, но все-таки талантливыми людьми со своим стилем и умением творить шоу. Сегодняшние звезды, включая Овсянникову, до них не дотягивают, считает критик.

«Такие личности, как та же Марго Овсянникова — это просто полный идиотизм, — заявил он. — Петь она не умеет, говорить на камеру не умеет. Она фрик, но в самом худшем понимании этого слова. Меня передёргивает, когда я вижу или слышу её».

По его мнению, эстраду нужно освободить от подобных звёзд, так как и без и них на российской сцене сегодня хватает бездарных исполнителей.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Овсянникова тратит десятки миллионов рублей на «дружбу» с зарубежными исполнителями. По его словам, такая интеграция обходится ей в 25-30 миллионов рублей.

Ранее критик заявил о тайном участии западных артистов в корпоративах РФ.