Стало известно, сколько протеже Киркорова платит за «дружбу» с западными звездами

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац» заявил, что протеже Киркорова, певица Маргарита Овсянникова (Марго) тратит десятки миллионов рублей на «дружбу» с зарубежными исполнителями.

По словам Дворцова, Овсянникова может платить около 25–30 миллионов за интеграцию с иностранными звездами.

Летом американский рэпер Lil Pump записал совместный трек с Овсянниковой «Кукареку». Во время визита в Москву зарубежный артист подарил протеже Филиппа Киркорова сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей. Он также сделал на лбу тату Margo с отсылкой на Марго Овсянникову.

2 июня Марго сообщила, что встретилась с американским рэпером Tyga. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с певцом. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева может уйти со сцены.