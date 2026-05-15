Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Эксперт заявил о тайном участии западных артистов в корпоративах в РФ

Критик Соседов: западные артисты тайно ездят в РФ на закрытые мероприятия
Shutterstock

В обозримом будущем западные артисты начнут возвращаться на российскую сцену. Они уже сегодня тайно приезжают в РФ ради участия в закрытых мероприятиях и заработка на частных корпоративах, просто об этом мало кто знает, заявил музыкальный критик, журналист Сергей Соседов Общественной Службе Новостей.

«Иностранным исполнителям очень выгодно посещать частные и закрытые мероприятия. Да, это не стадионы и не большие шоу-программы, но на частных корпоративах есть шанс заработать намного больше за минимальные усилия», — пояснил критик.

По его словам, как только санкции с России снимут, а границы откроются, в страну массово хлынут «заокеанские исполнители». Их отношение к россиянам значения не имеет – они как бизнесмены делают деньги, а зрители в свою очередь готовы платить, особенно с учетом усталости россиян от однообразия сегодняшних звезд эстрады, пояснил Соседов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в ближайшее время все больше покинувших Россию артистов захотят вернуться обратно. Он подчеркнул, что у них есть на это полное право при условии, что они сделали свои выводы и осознали свои ошибки.

Ранее стало известно, сколько протеже Киркорова платит за «дружбу» с западными звездами.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!