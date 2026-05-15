Эксперт заявил о тайном участии западных артистов в корпоративах в РФ

В обозримом будущем западные артисты начнут возвращаться на российскую сцену. Они уже сегодня тайно приезжают в РФ ради участия в закрытых мероприятиях и заработка на частных корпоративах, просто об этом мало кто знает, заявил музыкальный критик, журналист Сергей Соседов Общественной Службе Новостей.

«Иностранным исполнителям очень выгодно посещать частные и закрытые мероприятия. Да, это не стадионы и не большие шоу-программы, но на частных корпоративах есть шанс заработать намного больше за минимальные усилия», — пояснил критик.

По его словам, как только санкции с России снимут, а границы откроются, в страну массово хлынут «заокеанские исполнители». Их отношение к россиянам значения не имеет – они как бизнесмены делают деньги, а зрители в свою очередь готовы платить, особенно с учетом усталости россиян от однообразия сегодняшних звезд эстрады, пояснил Соседов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в ближайшее время все больше покинувших Россию артистов захотят вернуться обратно. Он подчеркнул, что у них есть на это полное право при условии, что они сделали свои выводы и осознали свои ошибки.

Ранее стало известно, сколько протеже Киркорова платит за «дружбу» с западными звездами.