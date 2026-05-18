Конгресс США наградил «Принца тьмы»

Семья британского музыканта, вокалиста группы Black Sabbat Оззи Осборна получила награду от американского конгресса, передает Fox News.

Телеканал уточняет, что наследие музыканта было внесено в «Записи конгресса» (эти произведения считаются в США общественным достоянием). Таким образом в США отметили заслуги легендарного рок-музыканта.

На кадрах Fox News видно, что ее получила вдова исполнителя Шэрон.

Оззи Осборна не стало 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос.

Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и все выступление провел, сидя на черном троне. Несколько лет назад во время операции на позвоночнике после падения с квадроцикла врачи задели музыканту нервные окончания на шее, после чего его заболевание стало прогрессировать.

Ранее в России подвергли цензуре «Автобиографию без цензуры» Оззи Осборна.