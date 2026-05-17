Пригожин: России неприлично соглашаться возвращаться на «Евровидение»

Продюсер Пригожин: России не нужны «подачки» организаторов «Евровидения»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии ТАСС назвал «тухлыми заявлениями» слова руководителя «Евровидения» Мартина Грина, «теоретически» допустившего возвращение России на песенный конкурс.

Продюсер сказал, что в последнее время побеждала политика, а не песни.

«Было много разговоров о том, что Израиль не может принимать участие в конкурсе, но по итогу Израиль отстояли. А Россию почему не отстояли?» — задался вопросом Пригожин.

Он считает, что РФ «неприлично соглашаться» на условия организаторов ради возвращения на конкурс. По его мнению, «подачки» России не нужны.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным. Пусть уговаривают», — сказал продюсер.

Еще до начала конкурса «Евровидение-2026» сопровождалось несколькими громкими скандалами. Яблоком раздора номер один, как и в прошлом году, стал Израиль: после того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что страна останется в списке участников, от конкурса отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Национальные вещатели объяснили свое решение несогласием с позицией EBU по конфликту на Ближнем Востоке и заявили, что участие Израиля противоречит ценностям конкурса.

Ранее глава «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.

 
