Пригожин посчитал справедливыми результаты «Евровидения»

Продюсер Иосиф Пригожин признался ТАСС, что считает справедливыми результаты «Евровидения-2026».

По мнению Пригожина, представительница Болгарии Дара заслуженно выиграла конкурс. Также он согласен с тем, что Израилю отдали второе место. Продюсер назвал треки артистов на выступлении хитовыми.

Пригожин уточнил, что перестал следить за «Евровидением». Шоумен пояснил, что конкурс упал в его глазах. Однако, по его мнению, в 2026 году на «Евровидении» победила не политика, а музыка.

«Но и политика в юбилейном конкурсе присутствовала, потому что пять стран вовсе отказались от участия в связи с допуском представителя Израиля. И, конечно, я не могу понять, как люди, претендующие на следование заветам демократии, позволили себе переступить черту, связанную с запретом на участие в конкурсе в отношении артистов из России», — отметил продюсер.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на конкурсе песни «Евровидение».

16 мая 2026-го глава «Евровидения» Мартин Грин уточнил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс в настоящий момент не ведется.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что помогал Болгарии победить на «Евровидении».