Глава «Евровидения» высказался о возвращении России

Директор «Евровидения» Мартин Грин высказался о возможном участии России в музыкальном конкурсе. Его слова приводит украинское издание «Новости. Live».

Глава «Евровидения» уточнил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс в настоящий момент не ведется.

До этого продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс политизированным мероприятием, утратившим связь с музыкой. Его критика прозвучала на фоне крупнейшего в истории «Евровидения» бойкота. Так, в конце 2025 года некоторые страны отказались отправлять своих представителей на конкурс, объяснив это участием Израиля.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на конкурсе песни «Евровидение».

