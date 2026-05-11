Рита Дакота выступит в легендарном рок-клубе США

Певица Рита Дакота рассказала в Telegram-канале, что откроет свой тур в «легендарном» рок-клубе Лос-Анджелеса Whisky a Go Go.

Whisky a Go Go был стартовой площадкой для групп «The Doors», «Alice Cooper», «Van Halen» и «Mötley Crüe». В 2006 году клуб был введен в Зал славы рок-н-ролла. Дакота призналась, что до сих пор не может поверить, что будет выступать в таком месте.

«Сложно поверить, но у простой девчонки с минской Комаровки завтра не просто первый концерт в ЛА, это еще и первый концерт в том самом культовом рок-клубе, где были первые концерты таких мэтров, как «The Doors», «Mötley Crüe», «Guns'n'roses», «Led Zeppelin», — поделилась артистка.

