Рита Дакота выступит в легендарном рок-клубе США

Певица Рита Дакота даст первый концерт в Лос-Анджелесе
Певица Рита Дакота рассказала в Telegram-канале, что откроет свой тур в «легендарном» рок-клубе Лос-Анджелеса Whisky a Go Go.

Whisky a Go Go был стартовой площадкой для групп «The Doors», «Alice Cooper», «Van Halen» и «Mötley Crüe». В 2006 году клуб был введен в Зал славы рок-н-ролла. Дакота призналась, что до сих пор не может поверить, что будет выступать в таком месте.

«Сложно поверить, но у простой девчонки с минской Комаровки завтра не просто первый концерт в ЛА, это еще и первый концерт в том самом культовом рок-клубе, где были первые концерты таких мэтров, как «The Doors», «Mötley Crüe», «Guns'n'roses», «Led Zeppelin», — поделилась артистка.

В августе Дакота возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта.

Дакота напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

Ранее Рита Дакота не согласилась со словами Подольской о возможности прощать измены.

 
