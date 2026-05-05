Рита Дакота не согласилась со словами Подольской о возможности прощать измены

Певица Рита Дакота в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) не согласилась с высказыванием Натальи Подольской о том, что измену можно простить.

В одном из интервью Подольская вспомнила скандал в семье Наташи Королевой и Тарзана. По словам певицы, она «аплодировала стоя» Королевой, которая «окутала и поддержала» своего мужа после измены.

Дакота заявила, что не разделяет мнение с Подольской. Артистка отметила, что имеет опыт измен и ужасного отношения к себе от партнера. По ее убеждениям, идея «окутывать и поддерживать» мужчину, который изменяет, провальная и опасная для ментального здоровья женщины.

«Я была в браке с мужчиной, который ко мне ужасно относился, который мне изменял. Из этого брака я убежала с грудным ребенком на руках. По сей день считаю, что это лучший выбор в моей жизни. И сейчас более семи лет я в отношениях со своим мужем. И это совершенно другой сорт мужчины. Он нравственный, чуткий, добрый, порядочный, верный. Он скорее ногу себе отгрызет, чем меня обидит», — поделилась артистка.

В 2018 году Дакота развелась с певцом Владом Соколовским. Причиной разрыва стали измены артиста. В их браке родилась дочь Мия. В 2019-м Соколовский начал встречаться с моделью Ангелиной Сурковой, которая родила от него сына Дэвида. В мае 2023-го Дакота вышла замуж за режиссера Федора Белогая.

Ранее Рита Дакота поддержала бездетную Ирину Горбачеву.

 
