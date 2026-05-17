Дочь Даны Борисовой не смогла выехать из России

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в Telegram-канале, что не смогла отправиться на отдых в Турцию.

Борисова-младшая должна была отдохнуть с матерью. Рейс девушки отменили, а поездку телеведущей перенесли на неопределенный срок.

«Можно нам хоть раз долететь без приключений? То приезжаем на день позже, то на собаку в самолете падает нож, то из-за тайской полиции опаздываем на рейс. Такие вот мы веселые девчонки», — отметила дочь знаменитости.

17 мая московские аэропорты Внуково и Домодедово изменили режим работы на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу России.

Полина Борисова вернулась в соцсети в апреле. Она не была активна в сети с февраля 2026 года. Бывший возлюбленный девушки, продюсер Артур Якобсон, заявил, что дочь телеведущей проходила лечение ПРЛ в клинике, где не имела доступ к телефону.

Борисова-младшая рассказывала, что за два месяца она похудела на 11 килограмм. Во время лечения дочь знаменитости не пила, не курила, следила за питанием, читала книги и готовилась к экзаменам.

Ранее Дана Борисова сообщила о пополнении в семье.