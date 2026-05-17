Назван победитель «Евровидения-2026»

«Евровидение-2026» выиграла певица Дара из Болгарии с песней Bangaranga
Международный песенный конкурс «Евровидение-2026» в австрийской Вене выиграла представительница Болгарии Дара
с танцевальной песней «Bangaranga». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Второе место занял Ноам Беттан из Израиля с балладой «Michelle». На третьей строчке расположилась певица из Румынии Александра Кэпитэнеску c композицией «Choke Me».

Финал юбилейного 70-го международного конкурса песни проходил в концертном зале Wiener Stadthalle, где собрались 10 тыс. зрителей. Ведущими конкурса стали поп-певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

В 2026 году конкурс поставил своеобразный рекорд по минимальному числу участников за последние 20 лет. В 2016-м в «Евровидении» принимали участие 42 страны, в 2026-м — 35. Помимо России и Белоруссии, в этом году здесь недосчитались Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландов и Словении. Эти страны снялись с конкурса из-за участия Израиля в знак протеста против действий его правительства по отношению к жителям Газы.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года, так как Европейский вещательный союз (EBU) отстранил ее из-за конфликта на Украине.

Ранее певицу из Румынии вынудили извиниться за русскую речь.

 
