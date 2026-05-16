Пранкер Эдвард Бил верхом на диване перекрыл движение на Патриарших прудах

Скандальный пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) проехал на диване по Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, Бил «перекрыл движение на Патриарших прудах», передвигаясь по проезжей части.

За это нарушение блогера оштрафуют, пишет 112.

20 июля 2024 года Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте заживавшего перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти. По словам родных, Бил перенес не менее пяти операций.

