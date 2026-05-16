Экс-солиста группы «АукцЫон» могли госпитализировать в Новороссийске

Певца Сергея Рогожина, экс-солиста групп «АукцЫон» и «Форум», госпитализировали в Новороссийске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 62‑летнему артисту стало плохо 14 мая, ему вызвали скорую. Сейчас он, утверждает Baza, находится в больнице.

В разговоре с изданием «МК в Питере» концертный директор артиста Юрий Герман сообщил, что не располагает информацией о проблемах со здоровьем у Рогожина и не может подтвердить данные о госпитализации.

