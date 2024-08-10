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Адвокат Эдварда Била ответил на обвинения в мошенничестве с ампутацией ноги

Адвокат Эдварда Била Шаро заявил, что будет обжаловать приговор блогеру

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Валерий Мельников/РИА Новости

Адвокат Эдварда Била Хамзат Шаро ответил на обвинения в мошенничестве с ампутацией ноги блогера. Его цитирует kp.ru.

«Я не могу ничего сказать по этому поводу. Да, сейчас мы продолжаем работать по обжалованию приговора в отношении Эдуарда», — заявил Шаро.

Кроме того, он ответил на вопрос, будет ли как-то Бил или его команда реагировать на то, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвиняет блогера в мошенничестве. Эту ситуацию, уточнил адвокат, он будет обсуждать только со своим доверителем.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте заживавшего перелома. Его госпитализировали, и близкие пранкера рассказали СМИ, что тому якобы грозила ампутация.

Мизулина заявляла, что изначально считала историю с ампутацией спектаклем.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что информацию об угрозе ампутации ноги у Била, а также заражении крови и пяти операциях, выдумала команда блогера ради общественного резонанса и смягчения условий ареста.

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